ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਗ

Singer Death Plane Crash: ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬੋਗੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 02:03 PM IST

Trending Photos

Singer Death Plane Crash: ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬੋਗੋਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗਾਇਕ ਯੇਸਨ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਯੇਸਨ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਬੋਯਾਕਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੇਸਨ ਬੋਯਾਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਡੇਲਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਮਰੀਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਈਪਾ ਅਤੇ ਡੁਇਤਾਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੁਆਨ ਜੋਸ ਰੋਂਡੋਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ ਸਟਾਰ ਯੇਸਨ ਜਿਮੇਨੇਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ।" ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰਨਵੇ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 26 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕੈਲਡਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਜ਼ਾਨਾਰੇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਯੇਸੋਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 2013 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਬਮ, "ਕੌਨ ਐਲ ਕੋਰਾਜ਼ੋਨ - ਵਾਲੀਅਮ 1" ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਰ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤ "ਐਵੈਂਚੁਰੇਰੋ", ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੇਸੋਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ।

 

