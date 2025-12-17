Sydney Terror Attack: ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ

Bondi Beach Terror Attack: ਸਿਡਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Bondi Beach Shooting: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਜਿਦ ਅਤੇ ਨਵੀਦ ਦੋਵੇਂ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਦ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ।
ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। 50 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸਾਜਿਦ ਅਕਰਮ ਨਵੰਬਰ 1998 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਜਿਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਟੋਲੀ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਅਲ ਹਸਨਾਥ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਿਵਧਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜਿਦ 2009 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਿਦ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਜਿਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅਨਵਰ-ਉਲ-ਉਲੂਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀਨਸ ਗ੍ਰੋਸੋ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਜਿਦ 2011 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਰਵਾਇਤੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜਿਦ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਵੇਦ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਲੈਨਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸੀ ਬੰਬ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 40 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।