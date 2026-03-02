Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3127640
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੂਰ ਖਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ

Taliban Attack on Pakistan Nur Khan Base: ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖਾਨ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:24 PM IST

Trending Photos

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਨੂਰ ਖਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ

Pakistan-Taliban Clash: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫਗਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖਾਨ ਏਅਰਬੇਸ, ਕਵੇਟਾ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਕੋਰ ਬੇਸ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੇਲਾਨੀ ਫੌਜੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ 

ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਬਗਰਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਫੀਲਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਫਗਾਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਫਗਾਨ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਗਰਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

TAGS

Taliban

Trending news

'Iran
ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ Alert!
hamirpur news
सुजानपुर को विकास की सौगात! पेयजल योजनाओं पर 134 करोड़ खर्च: मुकेश अग्निहोत्री
Israel Iran War India Stocks
ਇਜ਼ਾਰਾਈਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤੇ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ
Gold silver price
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਿਆ ਅੱਗ; ਕੀ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਸੋਨਾ?
Taliban
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਏਅਰਸਟ੍ਰਾਈਕ
Nostradamus
ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆਂ! 2026 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਨੋਸਟ੍ਰਾਡੇਮਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
Ayatollah Ali Khamenei Death
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖੁਲਾਸਾ
Navjot Kaur sidhu
ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Bomb Threat Schools Delhi
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Himachal Weather
6 मार्च तक नहीं होगी बारिश-बर्फबारी, मार्च के अंत में लू की चेतावनी