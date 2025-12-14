Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3040892
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ! ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 12 ਦੀ ਮੌਤ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 14, 2025, 07:31 PM IST

Trending Photos

ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ! ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 12 ਦੀ ਮੌਤ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਡਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨੂਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ‘ਚੈਨੂਕਾ ਬਾਇ ਦ ਸੀ’ ਦੌਰਾਨ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਲੈਨਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਯੰਤਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਏ।

ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ   ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੂਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹਨ। 1996 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਆਰਥਰ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

TAGS

TerroristAustralia

Trending news

Terrorist
ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ! ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 12 ਦੀ ਮੌਤ
#Punjab
ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
fazilka news
ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ: ਇੱਕੋ ਬੂਥ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ AAP ਵਰਕਰ
Aman Arora
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ਜਾਣੋ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਫ਼ਤਾ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ
Maruti Grand Vitara
ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ SUV ਸਭ ’ਤੇ ਭਾਰੀ
Bank Holiday Next Week
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ; RBI ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
CM Maan
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 'ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ'
#accident
ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ! 48 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ
amritsar news
ਸਰਪੰਚ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼, Video ਵਾਇਰਲ