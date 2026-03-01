ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ; ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਰਾਨ ਉਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹਮਲਾ-ਰਿਪੋਰਟ

US–Iran Tensions: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 47 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖਮੇਨੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਐਂਕਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ "ਮੁਸਲਿਮ ਦੋਸਤਾਂ" ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।