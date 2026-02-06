ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ: ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀ Train, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਡੱਬੇ

US Train Accident: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਇਸ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਜਣ ਅਤੇ 41 ਡੱਬੇ ਸਨ।
US News: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਨਿਊ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਰੋਡ (NECR) ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਜਣ ਅਤੇ 41 ਡੱਬੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਫਾਇਰ ਚੀਫ਼ ਜੌਨ ਰੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਡੱਬੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੀਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਲ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਨਸਫੀਲਡ ਫਾਇਰ ਚੀਫ਼ ਜੌਨ ਰੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਫੂਡ-ਗ੍ਰੇਡ ਗਰੀਸ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਿਲਾਮੈਂਟਿਕ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਈਗਲਵਿਲ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ।
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਰੀ
ਰੋਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਮੀ ਕਾਰਨ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੇੜਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ਮੈਟ ਬੂਮ (ਖਤਰਨਾਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।