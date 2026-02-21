Advertisement
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

Donald Trump Tariff Announcement News: ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 08:10 AM IST

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

Donald Trump Tariff Announcement News: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ "ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ" ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਟਰੰਪ ਨੇ 10% ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ "ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ" ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨੱਚਣਗੇ।"

ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਯੁੱਧ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ" ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਕਲਪ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ) ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।"

ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ

ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ" ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ" ਅਤੇ "ਹਾਸੋਹੀਣਾ" ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ "ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ" ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, "ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।"

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹੀ ਦੱਸਿਆ

ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

