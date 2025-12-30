Advertisement
ਟਰੰਪ ਦਾ 50% ਟੈਰਿਫ ਫੇਲ੍ਹ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 'Zero Tariff'

India Australia Trade Deal: ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ (ਹੁਣ X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 12:28 PM IST

India Australia Trade Deal: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

100% ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ (ਹੁਣ X) 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 100% ਸਮਾਨ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਲਵਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 'ਅਰਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟ' ਸੌਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਸਾਇਣ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ, 100% ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 16% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ FTA ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 95% ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਟੈਰਿਫ) ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਯਾਤ (2024) ਲਗਭਗ $507 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ $617 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ।

ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ (ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ CEPA) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 98.08% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਓਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ 99.38% ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 77.79% 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ 94.81% ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 2006 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ ਵਪਾਰ $10.61 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 4.06 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (36,634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਮਾਨ ਤੋਂ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (58,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ।

