ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ; ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਡੰਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ

Israel USA Iran war: ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਡਰ ਦਾ ਡਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੈੱਟਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤਹਿਰਾਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ।
ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ 86 ਸਾਲਾ ਖਮੇਨੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਈਰਾਨ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।