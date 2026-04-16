13 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਣੇ 9 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

Turkey School Firing News: ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿਫਟਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 10:32 AM IST

Turkey School Firing News: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਸਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਰਾਮਨਮਾਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਕੇਰੇਮ ਉਨਲੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ।

ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿਫਟਸੀ ਨੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 13 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ 14 ਸਾਲਾ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਕਹਰਾਮਨਮਾਰਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੁਕੇਰੇਮ ਉਨਲੂਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ - ਹਥਿਆਰ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ

ਨੇੜਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨਾਦੋਲੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਗੁਰ ਮਰਸਿਨਲੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਐਚਏ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਰਾਮਨਮਾਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਕਨ ਗੁਰਲੇਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ, "ਅਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਦਰਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਨਲਿਉਰਫਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵੇਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਉਸ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, CHP ਦੇ ਨੇਤਾ, Özgür Özel ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। X 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੁੱਟੜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

