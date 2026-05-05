ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ; ਲੜਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵਿਵਾਦ

Sikh Taxi driver US Incident: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦੋ ਸ਼ਿਆਹਫਾਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Sikh Taxi driver US Incident: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਦੋ ਸ਼ਿਆਹਫਾਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਆਹਫਾਮ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 15 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਸ਼ਿਆਹਫਾਮ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਆਹਫਾਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜਕੀਆਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਆਹਫਾਮ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, NYPD ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।