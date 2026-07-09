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ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ

US attacks Iran News: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 09, 2026, 07:29 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:29 AM IST
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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