H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ Lottery ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ...

H-1B Visa New Rule: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 24, 2025, 11:05 AM IST

Trending Photos

H-1B Visa Rule Change: ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਤਰਤੀਬ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

H-1B ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।

ਹੁਣ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਇਟਿਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਹੁਨਰ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ
-ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 65,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ
-ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ H-1B ਕੈਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ H-1B ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ $100,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

