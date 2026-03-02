Advertisement
US-Israel vs Iran: ਕਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ? ਜਾਣੋ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਲਨਾ

Iran-Israel War: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੁਲਨਾ। F-35 ਲਾਈਟਨਿੰਗ II, ਟੋਮਾਹਾਕ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੇਜਿਲ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 02, 2026, 02:01 PM IST

US-Israel vs Iran: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ
ਟੋਮਾਹਾਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ
Tomahawk ਇੱਕ ਸਬਸੋਨਿਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 1,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਐਫ-18 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼
F-18 Hornet ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐੱਫ-35 ਸਟੀਲਥ ਫਾਈਟਰ
F-35 Lightning II ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਟੀਲਥ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਰਾਡਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੰਕਰ ਬਰਸਟਰ ਬੰਬ
ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ ਬੰਬ ਭੂਮੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ।

ਪਣਡੁੱਬੀ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਸਿਸਟਮ
अमेरिका के पास पनडुब्बियों से ड्रोन और मिसाइल लॉन्च करने की आधुनिक तकनीक है, जो गुप्त और दूरगामी हमले की क्षमता देती है।

ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਸ਼ਹਾਬ-1 (300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)
Shahab-1 ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।

ਕਿਆਮ-1 (800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)
Qiam-1 ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ਼ਦਰ-3 (1,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)
ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ 1,300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਇਮਾਦ (1,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Emad ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 1,700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।

ਖੋਰਮਸ਼ਹਿਰ (2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)
Khorramshahr ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰੇਂਜ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।

ਸੇਜਿਲ (2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ)
Sejjil ਇੱਕ ਠੋਸ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸੀ 9M333 ਸਿਸਟਮ
9M333 ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਬਿਹਤਰ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੱਖ ਕੋਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੀਲਥ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹਵਾਈ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

