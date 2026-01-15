ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ, ਲਿਸਟ ਕਰੋ ਚੈੱਕ

US immigrant visa suspension: ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
US immigrant visa suspension: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੌਮੀ ਪਿਗੌਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੈਲਾਨੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਬਰਮਾ (ਮਿਆਂਮਾਰ), ਕੰਬੋਡੀਆ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਜਾਰਡਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਲੇਬਨਾਨ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ।
ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਅਲਜੀਰੀਆ, ਕੈਮਰੂਨ, ਕੇਪ ਵਰਡੇ, ਕੋਟ ਡੀ'ਆਇਵਰ, ਕਾਂਗੋ, ਮਿਸਰ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਗੈਂਬੀਆ, ਘਾਨਾ, ਗਿਨੀ, ਹੈਤੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਮੋਰੋਕੋ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸੇਨੇਗਲ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ, ਸੁਡਾਨ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਟੋਗੋ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼
ਰੂਸ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਬੋਸਨੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ, ਕੋਸੋਵੋ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ (ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ), ਮੋਲਡੋਵਾ ਅਤੇ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ।
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਮੇਤ)
ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ, ਬਹਾਮਾਸ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਬੇਲੀਜ਼, ਕਿਊਬਾ, ਡੋਮਿਨਿਕਾ, ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ, ਹੈਤੀ, ਜਮੈਕਾ, ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਅਤੇ ਨੇਵਿਸ, ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ, ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼।
ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਉਰੂਗਵੇ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ।
ਟਰੰਪ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮਾਸਕੋ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸੋਮਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ 650,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਮਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।