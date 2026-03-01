ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵਾਗਡੋਰ?

Supreme Leader of Iran: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਸਥਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਰਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ (ਮਰਜਾ', ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚਾਰੂ ਜਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।