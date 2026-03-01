Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3126484
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshInternational PHH

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵਾਗਡੋਰ?

Supreme Leader of Iran: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:20 AM IST

Trending Photos

ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵਾਗਡੋਰ?

Supreme Leader of Iran: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਸਥਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਖਲਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਰਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 131 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ (ਮਰਜਾ', ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਚਾਰੂ ਜਾਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

TAGS

Supreme Leader of IranAyatollah Ali Khameneipunjabi news

Trending news

Supreme Leader of Iran
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵਾਗਡੋਰ?
Budhlada News
ਬੁਢਲਾਡਾ-ਜਾਖਲ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ-ਟਰੱਕ ਟੱਕਰ ’ਚ 4 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Abohar Sarpanch Attack
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੰਕੂ ਕੁੰਡਲ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ
Rajpura traffic news
ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਲਈ ਨੋ ਐਂਟਰੀ
tollah Ali Khamenei death news
ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ
Dhakoli News
ਢਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਤੀ ਤੇ ਸੱਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Punjab Weather Update
ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਪਿਆ ਪੰਜਾਬ; ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ
Mann Government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਾਰਚ 2026
Lal Chand Kataruchak
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ