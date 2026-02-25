Advertisement
ਕੀ ਹੈ "ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ", ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ $1000? ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?

What is Trump Account?: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ "ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ" ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2025 ਅਤੇ 2028 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ $1,000 ਦਾ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:45 PM IST

Trump Account: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, "ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ $1,000 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਰਕਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ" ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ?

"ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ" ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯੋਗ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ $1,000 ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਲਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਾਨੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $5,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $50,000 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਿੱਤੀ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹਨ ਮਾਪਦੰਡ?

'ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ' ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1. ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2028 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।

'ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ' ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

1. ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

2. ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

3. ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

4. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

5. ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚਾ 'ਟਰੰਪ ਅਕਾਊਂਟ' ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

