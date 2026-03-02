Advertisement
ਕੌਣ ਹਨ Iran ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ Alireza Arafi? ਖਮੇਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਮਾਨ

Iran New Supreme Leader Alireza Arafi: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:10 PM IST

Iran Crisis: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ (1 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਯਾਤੁੱਲਾ (ਰੀਜੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 67 ਸਾਲਾ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਲਾਮਹੁਸੈਨ ਮੋਹਸੇਨੀ ਏਜ਼ਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਹਸੇਨ ਦੇਹਨਵੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ ਡਿਸਰਨਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਦਾ ਜਨਮ 1959 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਯਜ਼ਦ ਦੇ ਮੇਬੋਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਰਾਫੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਰਾਫੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣੇ, ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਲੱਗਾ।

1992 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਰਾਫੀ ਸਿਰਫ਼ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਬੋਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਲੈਕਸ ਵਟੰਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਯਤੁੱਲਾ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਅਰਾਫੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ 

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੀਰੇਜ਼ਾ ਅਰਾਫੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਰੱਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਅਲ-ਮੁਸਤਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

ਅਰਾਫੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ੀਆ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕੁਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਗਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲਾ ਕੁਰਦਿਸ਼-ਈਰਾਨੀ ਔਰਤ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਰਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ: "ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪੱਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਫਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।" ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸ਼ਰਕ ਅਲ-ਅਵਸਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

