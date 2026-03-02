Advertisement
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ? ਪੂਰੇ ਪਲੈਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

Israel Iran War News: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Mar 02, 2026, 02:04 PM IST

Israel Iran War: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਮਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਇਆ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਖੁਫੀਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਆਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ
ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ 'ਲੀਕ' ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8:15 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਮੋਸਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੰਕਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਈਰਾਨ 

ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਸਦੀ ਚੌਕਸੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੈੱਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਰਾਡਾਰ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜਲਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ।

ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ
ਇਰਾਨ ਕੋਲ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ S-300 ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ।

ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਹੀ ਹਨ।

