Iran ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ-ਫ੍ਰੀ Entry! 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਨਿਯਮ

Visa Free entry ban in iran: ਈਰਾਨ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼-ਫ੍ਰੀ Entry ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਈਰਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਈਰਾਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ, ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੋਖਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਈਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਲਈ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।