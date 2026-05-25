ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੀਤੀ ਕਰੇਗੀ ਲਾਗੂ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 25, 2026, 02:47 PM IST

Winnipeg Police kirpan Policy News: ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 11 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜੋ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਿੱਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

