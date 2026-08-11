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ਇਟਲੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ

Overseas Fraud Punjab News: ਇਟਲੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕੀਨੀਆ-ਯੁਗਾਂਡਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 11, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:09 PM IST
ਇਟਲੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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