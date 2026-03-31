1 April Rule Change: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ: LPG, PAN, ATM ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

1 April New Rule: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, LPG, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, TDS, ATM ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:04 PM IST

1 April Rule Change: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ: LPG, PAN, ATM ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

1 April Rule Change 2026: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ, ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ, ਏਟੀਐਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

LPG, CNG ਅਤੇ PNG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਂਗ, ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐਸ (ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐਟ ਸੋਰਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ATM ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮੁਫ਼ਤ ਏਟੀਐਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਲਾਹ
-ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ
-ATM ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ
-ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ
-ਆਪਣੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ।

