Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ, 20 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Road Accident News: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:35 AM IST

ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ, 20 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Road Accident News: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਆਦਿਤਿਆ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਫੈਲ ਗਈ
ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ।

ਟਰੱਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ
ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਅਚਾਨਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਸਚਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਬਚੇ।

ਬੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 48 'ਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਮੋਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।

