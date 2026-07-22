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ਦਿੱਲੀ ਦੇ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਆਰਸੀ) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 22, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:18 PM IST
ਦਿੱਲੀ ਦੇ 16 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀਐਮਆਰਸੀ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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