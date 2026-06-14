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Noida International Airport News: ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੇਵਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ। ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ 170 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਵਰ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।
ਜੇਵਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਖਨਊ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੇਵਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਵਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਵਰ ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਪੈਰ ਜੋ ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਵਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ, ਜੇਵਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।