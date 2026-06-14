Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /National PHH
  • /170 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਰਨਗੇ ਉਡਾਨ, ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੇਤੀ

170 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਰਨਗੇ ਉਡਾਨ, ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੇਤੀ

Noida International Airport News: ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜੇਵਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 14, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:16 PM IST
170 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਰਨਗੇ ਉਡਾਨ, ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੇਤੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
170 ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਰਨਗੇ ਉਡਾਨ, ਜਿਥੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੇਤੀ
Noida International Airport news2 min ago
2
Nangal Dam Water Release42 min ago
3
Gurdwara Mata Bhag Kaur Ji Tarn Taran1 hr ago
4
Chandigarh Cashier Murder1 hr ago
5
Peko Kalp Partnership2 hrs ago