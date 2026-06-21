राज्य चुनें
Yoga History News: ਅੱਜ ਯੋਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ, ਟੋਕੀਓ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ, ਯੋਗਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਹੰਜੋਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਈਸਾ ਪੂਰਵ 'ਯੋਗ ਸੂਤਰ' ਲਿਖ ਕੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਵੀ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਪਰਮਹੰਸ ਯੋਗਾਨੰਦ, ਬੀ.ਕੇ.ਐੱਸ. ਅਈਅੰਗਰ ਅਤੇ ਪੱਟਾਭੀ ਜੋਇਸ ਵਰਗੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ Instagram, YouTube ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗਾ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਯੋਗਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਰੋਹਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ Instagram ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।