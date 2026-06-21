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ਯੋਗਾ ਦਾ 5,000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੱਕ

Yoga History News: ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਹੰਜੋਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 21, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:50 PM IST
ਯੋਗਾ ਦਾ 5,000 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੱਕ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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