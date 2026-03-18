Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3145287
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Delhi Palam Fire Incident: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 01:10 PM IST

Trending Photos

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

Delhi Palam Fire Incident: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ 25 ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਲੱਗੇ
ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 25 ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ, ਛੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ 11:44 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 23 ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 300 ਤੋਂ 400 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ।

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Delhi Palam Fire IncidentDelhi fire tragedy Palampunjabi news

Trending news

Delhi Palam Fire Incident
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
Himachal Budget Session 2026
विधानसभा में हंगामा, CM सुक्खू के खिलाफ बीजेपी लाएगी प्रिविलेज मोशन
DBU Controversy
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸਥਿਤੀ
Gmada Action New Chandigarh
ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ‘ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, FIR ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Fazilka Court
ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ; ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
Kapurthala news
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਧੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਸਰਾ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ
Himachal Dress Code News
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त ड्रेस कोड और सोशल मीडिया नियम लागू
WION conclave
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
Amritsar firing
ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਭਰਾ ਉਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ
Indore EV charging Fire
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੜਿਆ; ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਝੁਲਸੇ