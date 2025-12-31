ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਮਾਰ

Polluted Water Death: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Polluted Water Death: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਟ ਦਰਦ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪੇਟ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਭਗੀਰਥਪੁਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਮਦਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭਗੀਰਥਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਨਰਮਦਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ।