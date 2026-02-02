8th Pay Commission: 60% ਵਧੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ DA! ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

DA Hike: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੋ।
8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DA 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58% DA ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ - ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ (AICPI-IW) ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 59.93% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 60% ਸੀਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੋਲ-ਅੰਕੜਾ DA ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ DA ਨੂੰ 60% ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਹਾਲਾਂਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਨੂੰ 54% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 58% ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।