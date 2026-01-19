Advertisement
8th Pay Commission: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ, ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਰੋੜਪਤੀ

8th Pay Commission Salary Hike: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, HRA ਅਤੇ TA ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 19, 2026, 05:40 PM IST

8th Pay Commission: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

DA ਰਲੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧੇਗੀ
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (TA) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ
ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ (SDM/ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ)
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ-ਲੈਵਲ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹56,100 ਹੈ। ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1.92 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ₹1.07 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹1.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਚਆਰਏ ਅਤੇ ਟੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

DM/ਕੁਲੈਕਟਰ/ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹78,800 ਤੋਂ ₹118,500 ਤੱਕ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹170,000 ਤੋਂ ₹250,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲਾ ਪੱਧਰ - ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹2.5 ਲੱਖ (ਨਿਸ਼ਚਿਤ) ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

