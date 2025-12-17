ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ID Card ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
Trending Photos
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਚੰਦਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸਨ।