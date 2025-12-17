Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3044262
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ID Card ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 17, 2025, 04:04 PM IST

Trending Photos

ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ID Card ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਚੰਦਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

 ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ 

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਾ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਸੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਦ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਸਦੀ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸਨ।

TAGS

Hyderbad

Trending news

Hyderbad
ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ID Card ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
Zila Parishad Election Result
Zila Parishad Election Result: ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ
Amritsar encounter
ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
Amritsar police Encounter
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
bathinda news
ਨਸ਼ਾ ਤਸਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
CM सुक्खू का बिलासपुर दौरा; 79 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास
Sports Player Murder Case
ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 5 ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
premanand ji maharaj
ਗਲੇ 'ਚ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਵਿਰਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
Jalalabad
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ‘ਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ
Delhi government
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ 10,000 ਰੁਪਏ