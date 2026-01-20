ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ

Amritsar Religious Incident: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
Amritsar Religious Incident: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ।" ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਅਰਚਨਾ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ SGPC ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ SGPC ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ
ਸੁਭਾਨ ਰੰਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇੱਕ ਰੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭਰਾ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂ ਹੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਰੰਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੁਭਾਨ ਰੰਗਰੀਜ਼ ਨੇ 17 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ।" ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ "ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ" ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ?
ਸੁਭਾਨ ਰੰਗਰੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਮ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ "ਜਿਮ ਪ੍ਰੇਮੀ" ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ।