ਹੁਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ, 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਗੇ ਚਾਰਜ! ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Aadhaar Update 2026: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। UIDAI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 16, 2026, 06:06 PM IST

Aadhaar Update: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੀਏ (Step-by-Step)
ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ myAadhaar ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।:
-ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ OTP ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ "ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ" ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ (ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਪਤਾ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।
- ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਬੂਤ (POI) ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (POA) ਚੁਣੋ।
- ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (JPEG, PNG, ਜਾਂ PDF) ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
- ਅੱਪਡੇਟ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਬਮਿਟ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ SRN ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
-ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
- ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Trending news

Aadhaar update
ਹੁਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ, 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਗੇ ਚਾਰਜ! ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Punjab Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਪਟਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
Barnala Murder
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲ-ਕੁਚਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ
Sarkaghat Murder Case
सरकाघाट सिया हत्याकांड: परिजनों ने उठाई न्याय की मांग, आरोपी के लिए सख्त सजा की अपील
Mohali News
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ
Nurpur news
नूरपुर नगरपरिषद चुनाव: बढ़ी सियासी हलचल, चौकोर मुकाबले से रोचक बनेगा चुनाव
Krish Bhagat IPL selection
ਆਈਪੀਐਲ-2026 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਦਿਸੇਗੀ ਝਲਕ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ MI ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਂਟਰੀ
Mansa news
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ: ਡੀਸੀ
Fatehgarh Bus Accident
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ
Bilaspur News
बिलासपुर में टीबी के खिलाफ बड़ा अभियान! 263 गांवों में 1.80 लाख लोगों की जांच