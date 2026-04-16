ਹੁਣੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ, 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣਗੇ ਚਾਰਜ! ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Aadhaar Update 2026: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। UIDAI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Trending Photos
Aadhaar Update: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 14 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੀਏ (Step-by-Step)
ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ myAadhaar ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।:
-ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਆਧਾਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ OTP ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।
- ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ "ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ" ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ (ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਲਿੰਗ, ਪਤਾ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ।
- ਪਛਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਬੂਤ (POI) ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (POA) ਚੁਣੋ।
- ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (JPEG, PNG, ਜਾਂ PDF) ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ।
- ਅੱਪਡੇਟ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਬਮਿਟ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
- ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ SRN ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।
ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
-ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਕੋਈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
- ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਪਤਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।