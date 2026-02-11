ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੀ, 1 ਦੀ ਮੌਤ, 10 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 27 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ

Raisen News: ਰਾਇਸੇਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 27 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
Raisen Accident News: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਸੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰਾਤਗੰਜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਭੋਪਾਲ-ਸਾਗਰ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਭਿਲਾਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ 27 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਥਰੀਆ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏਸੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਈ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਰਪੁਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾ ਵੰਸ਼, 8 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਗਿਆ, 45 ਸਾਲਾ ਅਜੁੱਦੀ ਬਾਈ, 40 ਸਾਲਾ ਜਮਨਾ ਬਾਈ, 35 ਸਾਲਾ ਵਿਮਲਾ ਬਾਈ ਅਤੇ 13 ਸਾਲਾ ਅੰਜਲੀ ਧੁਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਰੀਵਾ ਜਾ ਰਹੀ ਜੈ ਭਵਾਨੀ ਟਰੈਵਲਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰਾਇਸੇਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਮਹੋਰੀ ਢਾਬਾ ਨੇੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉੱਠੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।