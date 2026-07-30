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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

CM Bhagwant Mann Net Worth: ADR ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 30, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:49 PM IST
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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