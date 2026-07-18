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ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸਾ; ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਚ 8 ਦੀ ਮੌਤ, 15 ਜ਼ਖਮੀ

Ahmedabad Factory Fire News: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 18, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:53 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹਾਦਸਾ; ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਚ 8 ਦੀ ਮੌਤ, 15 ਜ਼ਖਮੀ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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