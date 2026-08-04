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ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਟਰਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਫਸੀ, 12 ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਾਣੋ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Air India Flight Turbulence: ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ AI2379 ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। 12 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਾਣੋ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 04, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:06 PM IST
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਟਰਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਫਸੀ, 12 ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਾਣੋ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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