ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਟਰਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਫਸੀ, 12 ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਾਣੋ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

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Air India Flight Turbulence: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੁਕੇਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਣ AI2379, ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਟ ਹਿੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਲਿਆ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 12 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ, ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਖੜ੍ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਰ ਉਡਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਹਲਕੀ ਟਰਬੂਲੈਂਸ: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ 1 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
ਮੱਧਮ ਟਰਬੂਲੈਂਸ: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ 3-6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਡੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੰਭੀਰ ਟਰਬੂਲੈਂਸ: ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਹਾਜ਼ 30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।