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ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

Anti Paper Leak Bill 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 29, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:49 PM IST
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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