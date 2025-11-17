Advertisement
'Operation Sindoor ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ...' ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 88 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Nov 17, 2025, 02:38 PM IST

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 88 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ

ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।" ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 'ਨਵੇਂ ਆਮ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।"

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੀ, ਜੋ 88 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਬਹੁ-ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ।" ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।"

ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ

ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

2037 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨੌਜਵਾਨ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 2047 ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ; ਉਹ 2037 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।"

 

Army chief Upendra Dwivedi warns Pakistan

