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ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ...E20 ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

Arvind Kejriwal on E20 Petrol: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਕੋਲ ਆਈ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 29, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:54 PM IST
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ...E20 ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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