Ethiopia Volcano News: ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਫਟੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਸੁਆਹ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:56 AM IST

Ethiopia Volcano News: ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਹੇਲੇ ਗੁਬੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ 12,000 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾ ਗੁਬਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਣੇ ਬੱਦਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ 12,000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਲੇ ਗੁਬੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸੁਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਣੇ ਸੁਆਹ ਦੇ ਬੱਦਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12,000 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਲੇ ਗੁਬੀ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਿਆ ਸੀ। ਫਟਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਖ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਯਮਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਣੀ ਰਾਖ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਸੁਆਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਨੇ 24-25 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਜੇਦਾਹ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। KLM ਰਾਇਲ ਡੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਸਟਰਡਮ-ਦਿੱਲੀ (KL 871) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਮਸਟਰਡਮ (KL 872) ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਟ ਅਤੇ ਰੀਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਲਾਹ - ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ?
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਸੁਆਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਸੀਏ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਲਈ ਰਨਵੇਅ, ਟੈਕਸੀਵੇਅ ਅਤੇ ਐਪਰਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

