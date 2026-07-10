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ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਉਤੇ ਏਟੀਐਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 150 ਤੋਂ ਵਧ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ

ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਟੀਐਸ ਵੱਲੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠਾਣੇ, ਕੁਰਲਾ, ਬਾਂਦਰਾ, ਜ

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 10, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:05 PM IST
ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਉਤੇ ਏਟੀਐਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 150 ਤੋਂ ਵਧ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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