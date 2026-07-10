ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਉਤੇ ਏਟੀਐਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; 150 ਤੋਂ ਵਧ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ

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Shahzad Bhatti Case: ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਟੀਐਸ ਵੱਲੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠਾਣੇ, ਕੁਰਲਾ, ਬਾਂਦਰਾ, ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੀ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਮੀਰਾ ਰੋਡ, ਭਯੰਦਰ, ਸਾਂਗਲੀ, ਸਤਾਰਾ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਏਟੀਐਸ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਕਥਿਤ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼, ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਆਈਐਸਬੀਟੀ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਉਰਫ਼ ਚਾਂਦ ਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਟਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵਿਜੇ ਘਾਟ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ 10 ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਲਮਾਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੱਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।