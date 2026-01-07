ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ; ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਲਵੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ

Bank Holiday Alert: ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Bank Holiday Alert: ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ ਪਰ 24 ਜਨਵਰੀ (ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ), 25 ਜਨਵਰੀ (ਐਤਵਾਰ) ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ) ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ, ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਂਗਲ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੇਨਈ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ
ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਥਾਈ ਪੋਂਗਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵੱਲੂਵਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਝਾਵਰ ਤਿਰੁਨਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਜ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ, ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਘ ਬਿਹੂ ਕਾਰਨ ਗੁਜਰਾਤ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਉੱਤਰਾਇਣ ਪੁਣਯਕਾਲ, ਪੋਂਗਲ ਅਤੇ ਮਾਘ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਯੰਤੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖੇਗਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।