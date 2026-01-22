Advertisement
School Holiday: ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ...

Basant Panchami School Holiday 2026: ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ, ਜਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਤਾਂ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:36 AM IST

Basant Panchami School Holiday 2026: ਇਸ ਸਾਲ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਕੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 23 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣਗੇ?

ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਿਯਮਤ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

Basant Panchami School Holiday

