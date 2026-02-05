Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3098491
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshNational PHH

Ola 'ਤੇ Uber ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ Bharat Taxi

Bharat Taxi Launch Today: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Feb 05, 2026, 08:35 AM IST

Trending Photos

Ola 'ਤੇ Uber ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ Bharat Taxi

Bharat Taxi:  ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, "ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ" ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਅੱਜ, 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਡਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬੇਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ "ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ" ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ "ਮਾਲਕ" ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ "ਭਾਗੀਦਾਰ"। ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ; ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ₹30 ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ' 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਐਪਾਂ ਨਾਲੋਂ 30% ਤੱਕ ਸਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰਾ 30 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੂਥ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 'ਸਾਰਥੀ' (ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਟਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਮੂਲ, ਇਫਕੋ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਨਾਫੇਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ: ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੌਰਾਨ, ਐਪ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 5,500 ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

TAGS

Bharat Taxi

Trending news

crime news
5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕੰਮ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ Update, 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ....
Prakash Purb
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Bhagwant Singh Mann
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼
Kuldeep singh Dhaliwal
ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਕਸ ਐਂਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਫਰਵਰੀ 2026
Fazilka Fire News
ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ; ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ
State Commission for Women
ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਰੋਗਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ
Rahul Gandhi
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਉਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Goregaon Balloon Blast
ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਧਮਾਕਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ