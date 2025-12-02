Advertisement
Bhopal Gas Tragedy: ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ...

 Bhopal Gas Tragedy Holiday: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ  3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 1984 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਸਥਾਨਕ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 02, 2025, 07:00 PM IST

fallback

 

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਬਰਕਤਉੱਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਸ ਰਾਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਕੱਠ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ।

