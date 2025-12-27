ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਪੱਲਾ

BJP News: ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।
Big Setback for BJP: ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਨੋ ਮਿੱਤਰਾ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਨੋ ਮਿੱਤਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।
ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਹੋਈ
ਪਰਨੋ ਮਿੱਤਰਾ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਬਾਰਾਨਗਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਟੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ?
ਟੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਰਨੋ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮੰਗੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।" ਮੈਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਨੋ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਨੋ ਮਿੱਤਰਾ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਨੋ ਮਿੱਤਰਾ ਉਦੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਰਨੋ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਲਈ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਨੋ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਪਾਰਨੋ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਭਾਜਪਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ, ਪਾਰਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।" ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।