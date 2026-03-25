LPG ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ? ਜਾਣੋ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

Cylinder Booking New Rule: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਬੁਕਿੰਗ ਗੈਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:49 PM IST

LPG Cylinder Booking: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੁਕਿੰਗ ਗੈਪ ਵਧਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਉਂ ਆਈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਧਦੀ ਮੰਗ, ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਣ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਪੀਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ: ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਗੈਸ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Trending news

barnala news
DIG ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ"
Kullu News
पेट्रोल-डीजल पर प्रस्तावित सेस से बढ़ेगी महंगाई, कुल्लू में टैक्सी ऑपरेटरों का विरोध
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; NHAI ਦੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
CM Sukhvinder Singh Sukhu
एंट्री टैक्स और सेस पर CM सुक्खू का पलटवार! बोले—“हर मुद्दे पर राजनीति कर रही BJP
Moga Police Action
ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ 34.50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਜ਼ਬਤ
Rajeev Bindal
एंट्री टैक्स और पेट्रोल-डीजल कीमतों पर राजीव बिंदल का हमला- ‘जनता के साथ अन्याय’
Sandhwan News
ਸੰਧਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Dera Baba Nanak News
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ
TB Symptoms
ਇਹ 7 ਲੱਛਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ TB ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਾਤਕ
vande mataram news
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਾਮਲਾ, ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ