ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ; ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

Congress-BJP Alliance News: ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਟੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਟਵੰਟੀ20 ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਟੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਵੰਟੀ20 ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਟੈਕਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਜ਼ਕੰਬਲਮ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਟਵੰਟੀ20 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਟੈਕਸ ਦੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਟੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਟੈਕਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਟੈਕਸ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।
2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਝਾਕੰਬਲਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੰਟੀ20 ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਟਵੰਟੀ20 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਟੈਕਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
